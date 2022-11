La Segreteria di Stato per l’Istruzione e il Dipartimento Istruzione informano che, in occasione dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per l’intera giornata di martedì 15 novembre, le Scuole di ogni ordine e grado non potranno garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, la sorveglianza degli studenti e la preparazione dei pasti. Anche il trasporto scolastico e la relativa vigilanza sui mezzi non potranno essere garantiti.

Cs - SdS Istruzione e Cultura