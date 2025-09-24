Sciopero, Repubblica Futura al governo: "Fermatevi e riaprite un confronto serio"

Sciopero, Repubblica Futura al governo: "Fermatevi e riaprite un confronto serio".

Dopo lo sciopero storico di ieri, dopo la serata che abbiamo realizzato come opposizioni, l’unica cosa possibile per la maggioranza è fermarsi. I lavori della Commissione Finanze prevedono nuove convocazioni anche in Ottobre. Se solo ci fosse la minima volontà politica, la maggioranza dovrebbe imporre al Governo di fermarsi e riaprire un confronto serio, se non con l’opposizione, almeno con le forze sociali: lo dovete alle 10.000 persone che ieri vi hanno mandato un messaggio preciso! Ma la maggioranza continua ad essere compatta e non vuole mettere in discussione il Segretario Gatti. “Gli emendamenti depositati a commissione iniziata, denotano totale mancanza di rispetto per le migliaia di cittadini e frontalieri che ieri, e anche oggi, chiedono al Governo e alla maggioranza di fermarsi” dichiara Sara Conti in commissione. “Inoltre chiedere sacrifici ai cittadini quando il Governo continua a spendere soldi in iniziative superflue e poco trasparenti, o per far girare il mondo o la Romagna a qualche Segretario di Stato, come se niente fosse, è davvero una presa in giro”. “Avete una grande opportunità: fermatevi”, ha sostenuto in apertura dei lavori il capogruppo di RF Nicola Renzi. “Fermatevi e riaprite un confronto serio. State andando di corsa contro un muro, senza neppure avere i dati e le proiezioni degli impatti della riforma che volete sostenere ad ogni costo. Siete sempre più isolati in un fortino che non può reggere!”.

c.s. Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: