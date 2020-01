Scomparsa Bollini: il cordoglio del Partito Socialista

Il Partito Socialista esprime cordoglio alla famiglia di Marino Bollini, scomparso nella giornata di ieri. Marino Bollini è stato Consigliere del Partito Socialista Sammarinese per tanti anni e Capitano Reggente per ben quatto volte. Se ne va un carissimo compagno punto di riferimento per tantissimi Socialisti, se ne va una persona onesta e disinteressata, scompare un appassionato e coraggioso protagonista del Partito Socialista, un uomo generoso, un politico equilibrato e schietto, saggio e ironico.