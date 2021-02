Scomparsa di Franco Marini, ex Segretario Generale CISL e politico italiano: il messaggio di cordoglio della CSdL

La Confederazione Sammarinese del Lavoro ha inviato al Segretario Generale della CISL Anna Maria Furlan un messaggio di condoglianze per la scomparsa di Franco Marini, avvenuta nella giornata di ieri, pregando di estendere tali espressioni di cordoglio anche alla famiglia.

"Ricordiamo Franco - ha scritto il Segretario Generale Tamagnini - come un sindacalista di notevole spessore e intelligenza, tra i grandi protagonisti di una stagione di lotte sindacali epocali condotte in un ambito di forte unità del movimento sindacale italiano, per poi proseguire nella sua lunga e prestigiosa carriera politico-istituzionale, in cui ha continuato a battersi per i diritti dei più deboli e a testimoniare con coerenza i valori fondamentali di libertà, solidarietà e giustizia sociale."







Comunicato stampa

CSdL