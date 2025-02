Scomparsa di Gianni Indino. De Pascale e Frisoni: "Se ne va un pilastro della Riviera e un amico"

Le condoglianze del presidente della Regione e dell’assessora regionale al Turismo, a nome della Giunta e dell’intera comunità emiliano-romagnola, nel giorno della morte di Indino all’ospedale Bufalini di Cesena Bologna – “Con Gianni se ne va un pilastro della Riviera, una persona nota e stimata da tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno potuto lavorare con lui. Un amico, una persona positiva e propositiva, con un grande amore per il nostro territorio. Sempre col sorriso sul volto, sempre alla ricerca di qualcosa in più per far crescere il suo territorio e la sua comunità”. Così il presidente Michele de Pascale e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, commentano la notizia della morte di Gianni Indino, 70 anni, presidente Silb Emilia-Romagna, oggi all’Ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato da qualche giorno. “Ha lottato fino all’ultimo come era abituato a fare- proseguono de Pascale e Frisoni-. Il suo spirito di iniziativa che lo ha accompagnato negli anni in tutte le sfide, nei ruoli e negli incarichi che ha ricoperto, resterà sempre a testimonianza del suo valore. A nome nostro, della Giunta e di tutta la comunità dell’Emilia-Romagna, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di dolore. Gianni, ci mancherai”.

Comunicato stampa

Regione Emilia-Romagna