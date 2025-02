Scomparsa di Gianni Indino, il cordoglio di Fabrizio Vagnini e Mirco Pari, Confesercenti provinciale Rimini

Con la scomparsa di Gianni Indino se ne va uno dei maggiori protagonisti della scena riminese a tutti i livelli, dalla comunicazione, all’imprenditoria, alla rappresentanza di categoria. Una persona che si è impegnata tantissimo per promuovere il turismo e l’offerta di divertimento della riviera e si è sempre battuta per le regole. Lavorando per la rappresentanza dei medesimi settori, ci siamo confrontati su temi comuni. Oggi viene a mancare un interlocutore con cui abbiamo dibattuto, discusso anche con visioni diverse, e non sono mancati i confronti accesi. Resta un vuoto, ma anche il suo ricordo indelebile. In questo momento di grande tristezza ci uniamo al cordoglio delle associazioni e delle istituzioni ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia.

Comunicato stampa

Fabrizio Vagnini, presidente

Mirco Pari, direttore Confesercenti provinciale Rimini

