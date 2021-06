Scomparsa di Guglielmo Epifani, ex Segretario Generale CGIL: il messaggio di cordoglio della CSdL

La Confederazione Sammarinese del Lavoro ha inviato al Segretario Generale della CGIl Maurizio Landini un messaggio di condoglianze per la scomparsa di Guglielmo Epifani, avvenuta nella giornata di oggi, pregando di estendere tali espressioni di cordoglio anche alla famiglia. "Ricordiamo Guglielmo con grande affetto, e ci piace sottolineare come, in particolare nel suo incarico di Segretario Generale, abbia saputo guidare la CGIL con grande equilibrio e intelligenza, con la capacità di tenere insieme e unire le diverse espressioni della più grande organizzazione sindacale italiana, anche grazie ad una forte sensibilità umana ed un carattere estremamente cordiale e affabile. Sarà sempre vivo in noi anche il ricordo della sua visita alla nostra Confederazione, nel giugno 2003, che ci ha permesso di conoscerlo personalmente e di apprezzarne tutte le qualità sul piano politico-sindacale, culturale ed umano."

Comunicato stampa

CSdL