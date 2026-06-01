TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Scomparsa di Mariella Mularoni, il cordoglio dell’Università di San Marino

1 giu 2026
Scomparsa di Mariella Mularoni, il cordoglio dell’Università di San Marino

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, inclusi il Rettorato, la direzione generale e la comunità universitaria tutta, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni ricordandone il coinvolgimento puntuale, competente, appassionato e sensibile espresso in particolare nelle cariche rivestite ai vertici istituzionali del Paese e nel mondo dell’Istruzione, sottolineandone altresì l’attività promossa insieme all’Ateneo sul fronte delle pari opportunità, della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e della formazione.

C.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa