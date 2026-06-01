Scomparsa di Mariella Mularoni, il cordoglio dell’Università di San Marino

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, inclusi il Rettorato, la direzione generale e la comunità universitaria tutta, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni ricordandone il coinvolgimento puntuale, competente, appassionato e sensibile espresso in particolare nelle cariche rivestite ai vertici istituzionali del Paese e nel mondo dell’Istruzione, sottolineandone altresì l’attività promossa insieme all’Ateneo sul fronte delle pari opportunità, della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e della formazione.

C.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino







