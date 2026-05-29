Scomparsa di Mariella Mularoni; la CSdL ha inviato telegrammi di cordoglio a famiglia, Governo e PDCS

La CSdL, attraverso il Segretario Generale Enzo Merlini, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità, inviando telegrammi alla famiglia, al Congresso di Stato e al Partito Democratico Cristiano Sammarinese.

“La ricordiamo - ha scritto la CSdL - per la forte sensibilità verso i temi sociali, il rispetto per il ruolo delle organizzazioni sindacali, l’impegno per il miglioramento della sanità sammarinese e dei diritti degli utenti, e in generale per l’alto senso dello Stato che ha dimostrato nei prestigiosi incarichi istituzionali che ha ricoperto.”

c.s. CSdL







