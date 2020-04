Scomparsa Luigi Valentini: il cordoglio di Confindustria Romagna

Gli imprenditori di Confindustria Romagna esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Valentini che, nel suo essere e nel suo lavoro, ha perfettamente rappresentato tutti i valori del creare e del fare impresa. Il suo grande impegno, la sua determinazione, la sua intraprendenza sono un esempio da seguire per tutti noi. Partito da un laboratorio di falegnameria ha dato vita alle Industrie Valentini, arrivando a diventare una figura poliedrica di riferimento in vari settori dell’industria, del commercio e dell’immobiliare. Fortemente legato alle radici, ma con una chiara visione innovativa, Luigi Valentini ha sempre saputo guardare avanti anticipando i tempi e contribuendo, con le sue scelte, a fare conoscere Rimini e la Romagna a livello nazionale ed internazionale. Ha creduto fortemente nel valore e nel potenziale del nostro territorio che ha sostenuto con varie iniziative non solo nella manifattura, ma anche nel sociale e nella cultura. Confindustria Romagna si unisce al dolore della famiglia nel ricordo del suo grande lavoro e della sua passione, piena espressione di uno spirito imprenditoriale che oggi più che mai rappresenta un prezioso valore di stimolo e guida.



