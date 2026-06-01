Scomparsa Mariella Mularoni, il cordoglio dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino

A nome del Consiglio Direttivo e di tutti gli Iscritti dell’Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Repubblica di San Marino, il Presidente esprime il più sincero cordoglio per la dolorosa scomparsa del Segretario di Stato Dott.ssa Mariella Mularoni. La nostra Comunità perde oggi una Figura di spicco, stimata e riconosciuta per il suo instancabile impegno civile, politico e sociale a favore della nostra Repubblica, una Donna che ha sempre servito le Istituzioni con dedizione, trasparenza e profondo senso dello Stato, lasciando un'impronta indelebile nel tessuto sociale sammarinese. I Colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerLa e di collaborare con Lei, ne hanno apprezzato le grandi Doti umane e professionali. A nome di tutti gli Iscritti, desideriamo stringerci con affetto attorno al dolore della Famiglia e di tutti i suoi Cari, porgendo loro le nostre più sentite e commosse condoglianze.

C.s. Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino







