Scomparsa Morganti, il cordoglio del Mis.

Movimento Ideali Socialisti si unisce al cordoglio che coinvolge l’intero Paese per la scomparsa di Fausta Morganti. Maestra di vita, esempio di dedizione e capacità, paladina di conquiste sociali, il suo ricordo rimarrà indelebile nella Storia della Repubblica di San Marino come esempio di rettitudine, coerenza e amore per il Paese. Movimento Ideali Socialisti è vicino alla famiglia in questo triste momento.

Movimento Ideali Socialisti (MIS)



