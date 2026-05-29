Scomparsa Mularoni, il cordoglio del Dipartimento Istruzione e Cultura

Il Dipartimento Istruzione e Cultura, insieme ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, al personale e a tutti gli studenti della Repubblica, si unisce con profondo dolore al lutto per la scomparsa di Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. Prima ancora di assumere l'alto incarico politico, Mariella è stata per lunghi anni una colonna portante della nostra scuola, distinguendosi per un'assoluta dedizione e per una naturale, autentica attenzione verso l'altro. Nel suo ruolo di insegnante di lingua inglese, ha saputo coltivare con i propri alunni un legame profondo e duraturo, guadagnandosi l'affetto e la stima incondizionata sia dei ragazzi sia dei colleghi. Il suo percorso ha arricchito diverse realtà del nostro sistema educativo: ha condiviso importanti esperienze come professoressa presso la Scuola Media di Fonte dell'Ovo e ha prestato la sua preziosa opera anche all'interno della Scuola Secondaria Superiore. Per anni ha saputo dividere le proprie energie tra l'insegnamento e la passione politica, offrendo sempre il massimo in entrambi gli ambiti. Ha inoltre ricoperto con grande autorevolezza e senso di responsabilità il ruolo di Vice Dirigente della Scuola Media, un impegno gestionale e didattico interrotto solo nel momento in cui è stata chiamata a servire il Paese in qualità di Segretario di Stato. A nome di tutto il mondo della scuola, esprimono il più commosso cordoglio il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini e il Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura Emanuele D’Amelio e unitamente a tutti i colleghi e ai tantissimi giovani che hanno avuto la fortuna e il privilegio di formarsi e collaborare al suo fianco. Il Dipartimento Istruzione e l'intera comunità scolastica si stringono in un caloroso e ideale abbraccio alla famiglia e alle amate figlie di Mariella in questo momento di immenso dolore. In segno di lutto e di profondo rispetto, le bandiere della Repubblica sono disposte a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali.

C.s. - Dipartimento Istruzione e Cultura







