Scomparsa Mularoni: il cordoglio della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi

Con profonda commozione, la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, ha appreso la notizia della scomparsa di Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità, protagonista per anni della vita politica e istituzionale della Repubblica di San Marino, fino a ricoprire l’incarico istituzionale più importante, quale Capitano Reggente, nel 2019. La CDLS, che ha avuto l’onore di averla tra i propri iscritti fin dal 1999, ricorda non solo l’impegno e il contributo offerto al Paese nel corso della sua attività pubblica, ma la dedizione e umanità nel ruolo di insegnante di Inglese alle Medie e Superiori: pronta ad aiutare ed educare; capace di trasmettere entusiasmo e curiosità, incoraggiando i suoi studenti alla fiducia in sé stessi. La CDLS piange la donna, impegnata nel sociale, pronta a rispondere con la gentilezza e il sorriso alle difficoltà della vita. Capace, con coraggio e determinazione, di rispettare fino in fondo gli impegni presi, di lavorare nonostante la malattia, per una sanità pubblica sempre più inclusiva, votata alla prevenzione e al rispetto di tutte le fragilità. La Confederazione Democratica esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa e si stringe attorno alle figlie in questo momento di grande dolore.

c.s. CDLS









