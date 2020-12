Scongiurato il “lockdown delle feste”, OSLA e USOT soddisfatti

È con grande soddisfazione che le nostre associazioni e i nostri associati hanno appreso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri il chiarimento sugli spostamenti tra Italia e San Marino nel periodo natalizio. Le autorità dei due paesi hanno infatti stabilito che “nelle date comprese dal 21 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti tra San Marino e le regioni confinanti, Emilia-Romagna e Marche, saranno sempre consentiti dalle 5 alle 22, senza necessità di giustificazione”. Questo consentirà di favorire l’apertura degli esercizi commerciali in generale e delle strutture ricettive, a partire dal centro storico, che altrimenti avrebbero subito un nuovo duro colpo. I nostri ringraziamenti vanno in particolare alla Segreteria di Stato per Affari Esteri per essersi rapidamente interfacciata con il Ministero degli Esteri italiano dopo aver ricevuto la nostra missiva nei giorni scorsi. USOT e OSLA infatti, non appena divulgate le limitazioni negli spostamenti, hanno scritto al Governo sammarinese chiedendo di intervenire con la controparte italiana per poter permettere ai residenti nelle regioni limitrofe di poter raggiungere il nostro Paese nel periodo natalizio. Gli operatori sono pronti ad accogliere gli ospiti dalle regioni limitrofe nel massimo rispetto dei presidi fissati dal Governo sammarinese per contrastare la diffusione del virus.