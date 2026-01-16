Scontro Ciacci-Rf, il partito incontra la Reggenza e deposita un esposto

Repubblica Futura ha incontrato, oggi pomeriggio a Palazzo Pubblico, gli Ecc.mi Capitani Reggenti. Oggetto del colloquio è una questione di estrema gravità, che attiene al decoro delle istituzioni, al rispetto dei principi democratici, al corretto dialogo tra attori istituzionali, governo e Consiglio Grande e Generale. Nello specifico, Repubblica Futura ha segnalato quanto segue: in data 20 dicembre 2025, il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha indirizzato al Consigliere Maria Katia Savoretti comunicazioni private (messaggi vocali e di testo) caratterizzate da toni e termini palesemente offensivi, del tutto incompatibili con il ruolo istituzionale ricoperto. In data 11 gennaio 2026, il medesimo Segretario di Stato ha pubblicato su una piattaforma social commenti e contenuti dal tenore indecoroso, rivolti a privati cittadini, al Consigliere Savoretti e al figlio. A quest’ultimo, oltre a insulti gratuiti, sono state rivolte indebite pressioni inerenti alla sua posizione lavorativa di Operatore Istituzionale. Repubblica Futura ritiene che tali condotte non possano essere ignorate o etichettate come vivaci scambi dialettici fra governo e opposizione. Qui il dialogo è stato unilaterale, con l’aggressività di un Segretario di Stato che ha colpito un Consigliere della Repubblica nel suo ruolo istituzionale e nella sfera familiare. Il tutto condito da affermazioni fuori luogo su privati cittadini bacchettati per essere intervenuti nella ordalia di commenti del Segretario Ciacci. Repubblica Futura ha altresì depositato un esposto formale al Comitato per la valutazione del Codice Etico del Congresso di Stato. Quanto avvenuto non è accettabile e Repubblica Futura farà tutti i passi più opportuni.

