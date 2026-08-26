“Scrittori si raccontano”: un viaggio tra storie, emozioni e creatività

“Scrittori si raccontano”: un viaggio tra storie, emozioni e creatività.

Venerdì 28 agosto alle ore 16.30, presso il Centro Commerciale Atlante, si terrà l’evento letterario “Scrittori si raccontano”, un incontro dedicato agli autori, alle loro esperienze creative e al dialogo con il pubblico. L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’editore Nicola Bergamaschi e di diversi autori della casa editrice WE, tra cui Marina Sofi Rossi, autrice protagonista dell’incontro, insieme a Francesco Del Carlo e Cristiano Nonelli, da Brescia e Vanessa Fazzolari , da Bologna Saranno inoltre presenti gli autori sammarinesi Lara Swan ed Emanuele Ponziano, che condivideranno il proprio percorso artistico e il rapporto che li lega alla scrittura. “Scrittori si raccontano” nasce con l’obiettivo di avvicinare lettori e scrittori in un contesto informale e coinvolgente, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le persone che danno vita alle storie. Attraverso racconti, testimonianze e momenti di confronto, il pubblico potrà scoprire il percorso che porta un’idea a trasformarsi in un libro. Il tema dell’incontro è racchiuso nel motto dell’evento: “Dalla mente al cuore, dal cuore alla penna”, un invito ad ascoltare, conoscere e lasciarsi sorprendere dalle esperienze e dalle emozioni di chi scrive. L’appuntamento rappresenta il primo di una serie di iniziative culturali dedicate alla promozione della lettura e della scrittura. Gli organizzatori annunciano infatti che seguiranno altri eventi letterari e incontri con autori, con l’intento di creare uno spazio stabile di confronto e valorizzazione della cultura, coinvolgendo scrittori, editori e appassionati del mondo dei libri. L’ingresso è aperto a tutti.



Evento organizzato in collaborazione con la Casa Editrice WE e COMITES San Marino.



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