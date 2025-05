Scuola a Chiesanuova, la Giunta di Castello: “Fondamentale tutelare un presidio educativo e sociale”

Lunedì 26 maggio si è tenuto, presso la Casa del Castello di Chiesanuova, un incontro partecipato tra la Giunta, i genitori e i cittadini del castello per discutere il futuro delle scuole presenti sul territorio. Durante l’incontro è stato accolto con sollievo l’annuncio che la scuola dell’infanzia e la scuola elementare di Chiesanuova rimarranno aperte per l’anno scolastico 2025-2026. Tuttavia, nonostante questa importante conferma, permangono forti preoccupazioni da parte della cittadinanza circa il futuro a medio e lungo termine dei servizi scolastici nel castello. Da un lato, vi è piena consapevolezza delle difficoltà legate al calo demografico, dall’altro lato, la comunità ribadisce con forza che la scuola rappresenta un pilastro irrinunciabile per la vita del paese e un presidio sociale, educativo e culturale che merita di essere difeso e valorizzato. La scuola elementare di Chiesanuova, tra le più recenti in termini di costruzione, dispone di spazi adeguati e funzionali all’attività didattica, rappresentando così un patrimonio strutturale che merita pieno utilizzo e continuità. La Giunta e i cittadini esprimono l’auspicio che ci sia un confronto aperto e trasparente sul tema scolastico, anche con la disponibilità da parte del Segretario di Stato per l'Istruzione a partecipare a un incontro pubblico direttamente a Chiesanuova. Infine, l’assemblea ha sottolineato la necessità che vengano messe in campo politiche concrete e lungimiranti per contrastare il trend della denatalità, fenomeno che interessa non solo il castello ma l’intera Repubblica di San Marino. La comunità di Chiesanuova è pronta a fare la propria parte, ma chiede ascolto, dialogo e impegno concreto da parte delle istituzioni.

c.s. Giunta di Castello di Chiesanuova