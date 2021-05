COMITATO Scuola città: raccolte quasi 1000 firme

In questi giorni, tramite l’adozione di varie forme di adesione, sono state raccolte quasi 1000 firme in merito alla proposta, avanzata dal Congresso di Stato, di chiudere la Scuola Elementare “La Sorgente” di San Marino – Città. A tutti i cittadini che, in queste settimane, hanno risposto entusiasticamente alla nostra iniziativa desideriamo rivolgere il nostro più sentito ringraziamento. Una risposta, da parte della cittadinanza, che conferma come il percorso – prospettato pubblicamente dalle Segreterie di Stato competenti – rischi di essere foriero di ripercussioni negative che, a vario livello, sono già state opportunamente rappresentate in queste settimane da figure autorevoli della realtà scolastica sammarinese e della società civile. Per questo, nei prossimi giorni, ci attiveremo per consegnare all’Eccellentissima Reggenza le firme raccolte. Fiduciosi che la Suprema Magistratura si faccia garante per l’avvio di un vero e costruttivo dibattito che, senza preclusioni, possa permettere di discutere seriamente sull’opportunità di dar corso alla fine di un aspetto identitario e vitale per la società sammarinese, per il Centro storico della Città di San Marino, capitale della nostra Repubblica.

Genitori, cittadini e residenti promotori della raccolta firme





