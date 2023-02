Scuola dell’Infanzia, AASLP: "Non è in discussione la sicurezza degli spazi"

Scuola dell’Infanzia, AASLP: "Non è in discussione la sicurezza degli spazi".

In relazione alle osservazioni riportate dal Consiglio di Plesso della Scuola dell’Infanzia di San Marino Città, l' AASLP intende dare alcuni chiarimenti circa lo Stato di manutenzione del giardino adiacente il plesso scolastico, ripercorrendo quanto accaduto recentemente. Lo scorso autunno il competente Settore dell'AASLP ha provveduto a smontare un gazebo posizionato nell’area in quanto, dalle verifiche di cui si dirà in seguito era stato ritenuto non più sicuro, recintando l’area dell’intervento dove erano rimaste le piastre di fissaggio. Nei giorni precedenti la copiosa nevicata di fine gennaio sono state rimosse le piastre per togliere definitivamente ogni pericolo e con essi la rete di cantiere, che verrà smattelata a breve. Relativamente ai giochi e alle attrezzature presenti in quel giardino, e in generale in tutti gli spazi pubblici della Repubblica, è importante sapere che da anni sono tutti semestralmente verificati da un professionista appositamente incaricato. Da quest'anno la cadenza sarà addirittura trimestralmente come previsto dalle nuove norme europee. Il tecnico verifica quindi la sicurezza di tutte le attrezzature dei parchi sammarinesi e compila per ognuna un'apposita scheda, indicando l'eventuale necessità di interventi di manutenzione, che le maestranze del Verde pubblico provvedono tempestivamente a realizzare. Quindi, pur riconoscendo la necessità di investire maggiormente nella manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, di certo però si può affermare che non sia in discussone la sicurezza di quegli spazi.

c.s. AASLP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: