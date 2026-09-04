Scuola e docenti, Libera promuove l'intesa e rilancia sul futuro

Scuola e docenti, Libera promuove l'intesa e rilancia sul futuro.

Alle porte di un nuovo anno scolastico, la scuola si conferma un pilastro fondamentale su cui investire con visione e concretezza. In quest’ottica il ciclo 2026/2027 segnerà un passaggio chiave con l’avvio del percorso di proseguimento dell’ITI e del Liceo delle Scienze Umane, scelte che abbiamo condiviso fin dall’inizio e che vanno nella direzione giusta per garantire un’offerta formativa solida e al passo con i tempi. Non meno rilevanti sono le trasformazioni in atto nel CFP, che finalmente — dopo anni di soli annunci — diventano realtà. Nasce così una scuola professionale a tutti gli effetti, capace di assolvere l’obbligo scolastico e di offrire ai giovani sammarinesi un percorso di qualità e alternativo a quello liceale. Parallelamente resta aperto il tema del personale docente, attualmente al centro del confronto con le organizzazioni sindacali. In questo quadro, va riconosciuto il positivo lavoro di mediazione della Segreteria all’Istruzione, tuttora in atto. L’intesa raggiunta sul corso di sostegno e sul rispetto delle graduatorie rappresenta un passaggio fondamentale, che va nella direzione di garantire maggiore chiarezza e certezza al personale docente. Ora, però, occorre guardare oltre. È necessario arrivare a un accordo condiviso tra insegnanti, sindacati e Governo, capace di offrire maggiori certezze ai docenti e di garantire stabilità e continuità all’intero comparto scolastico. Investire sulla scuola significa infatti investire anche sulle persone che ogni giorno ne garantiscono la qualità e il funzionamento. Libera continuerà a seguire con attenzione questo percorso, convinta che attraverso il dialogo e l’ascolto tra le parti si possano costruire risposte concrete per la scuola sammarinese, che è e dovrà rimanere un’eccellenza del nostro Paese.



c.s. Libera – San Marino





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