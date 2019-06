Scuola elementare di Murata: l'appello dei genitori

Continua l’appello dei genitori di Murata: desideriamo informare la cittadinanza che la Direzione della Scuola Elementare, insieme agli insegnanti del plesso, ha organizzato un Open Day questo venerdì, 7 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 per i genitori dei prossimi alunni di prima. Vogliamo cogliere l’occasione di questo evento per dare la giusta attenzione ai plessi più piccoli, che riteniamo preziosi per l’intero sistema scolastico, sia nell’equilibrare le classi di scuole più numerose sia perché sono in grado di offrire interessanti soluzioni in termini educativi. I genitori di Murata vogliono sensibilizzare tutti quei genitori che avrebbero disponibilità di trasporto e potrebbero valutare soluzioni diverse per i loro figli. La scuola “La Quercia” di Murata, come altre scuole minori, possono fare la differenza nell’educazione dei vostri figli, soprattutto considerando le sensibilità dei bambini nel confrontarsi con una società sempre più esigente e complessa. Vi aspettiamo numerosi venerdì prossimo alle 14:00 a scuola in Via Erviano n.34 a Murata.

I rappresentanti dei genitori del Plesso di Murata