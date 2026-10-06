Scuola: il 65% vota sì all’accordo sul reclutamento

È il Sì a prevalere nel referendum sull’Accordo tra Governo e Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel mondo della scuola. La consultazione, svoltasi il 5 ottobre presso la sede CSU, ha registrato una partecipazione significativa: 484 insegnanti di ogni ordine e grado hanno preso parte alla votazione, esprimendo 313 voti favorevoli, 170 contrari e una scheda nulla. Con circa il 65% dei consensi, la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti ha quindi approvato l’Accordo, conferendo alle Federazioni Pubblico Impiego di CSdL, CDLS e USL un chiaro mandato alla sua sottoscrizione. Le Federazioni esprimono soddisfazione sia per l’esito della votazione sia per l’elevata partecipazione al referendum, che testimonia l’attenzione del personale docente verso un’intesa destinata a incidere in maniera significativa sul futuro della scuola sammarinese. L’Accordo rappresenta il risultato di mesi di intenso lavoro e confronto con il Dipartimento Istruzione e pone le basi per una nuova fase del sistema di reclutamento del personale docente nella Repubblica di San Marino. Con la sua sottoscrizione saranno infatti definite regole più chiare per l’accesso ai Profili di Ruolo di Insegnante e per la gestione del personale precario, con l’obiettivo di superare situazioni di incertezza protrattesi nel tempo e costruire un quadro più stabile e trasparente. Il risultato raggiunto costituisce quindi un passaggio importante, ma non esaurisce il lavoro delle Federazioni Pubblico Impiego. Lo stesso Accordo rinvia infatti a successivi momenti di confronto per disciplinare, tramite accordi successivi, ulteriori aspetti rilevanti dell’organizzazione scolastica, tra cui i trasferimenti di sede e la valutazione del personale docente. CSdL, CDLS e USL ringraziano tutte le lavoratrici e i lavoratori che si sono impegnati per il buon esito della trattativa e proseguiranno il confronto con l’obiettivo di dare piena attuazione all’Accordo e completare il percorso di regolamentazione avviato.



c.s. FUPI-CSdL FPI-CDLS FPI-USL









