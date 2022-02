Scuola "Il Mulino": Ringraziamento a Pietro Renzi

Gli alunni e le insegnanti della Scuola Elementare “Il Mulino” di Faetano desiderano ringraziare pubblicamente il signor Pietro Renzi che ha devoluto al plesso parte del compenso previsto per il suo ruolo di Segretario della Giunta di Castello. La somma è stata utilizzata per acquistare un consistente numero di volumi, circa 60, che sono andati ad arricchire la biblioteca scolastica. Nella mattinata di oggi è avvenuta la consegna dei libri nella biblioteca appositamente allestita con i nuovi arrivi, alla presenza della Direzione e di tutti gli alunni. I bambini si sono dimostrati entusiasti alla vista di così tante novità, desiderosi di sfogliare i volumi ed immergersi nelle loro pagine, e questa è la più grande soddisfazione per la scuola e l’intera comunità. Le parole di Pietro Renzi prima, e della Direttrice Arianna Scarpellini poi, hanno sottolineato il valore di questo dono e della ricchezza che i libri offrono, in termini di crescita, di consapevolezza di sé e del mondo e di pura evasione. La lettura di un albo illustrato ha chiuso questo breve ma importante momento, quindi i bambini hanno scritto su un pannello cosa rappresenta il Libro per loro, sintetizzandolo in una parola. Questi piccoli cittadini hanno apprezzato moltissimo il dono fatto dal loro concittadino, il cui gesto dimostra come una biblioteca sia uno degli investimenti più lungimiranti che si possano fare per il proprio paese. Ancora grazie!









Comunicato stampa

Scuola Elementare “Il Mulino” Faetano