Scuola, le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/ 2024 scadono il 30 gennaio.

Sono aperte fino al 30 gennaio le domande di iscrizione sia per le scuole dell’infanzia che per le scuole primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. L’istituto comprensivo Ospedaletto presenta la nuova offerta formativa di Istituto per l’anno scolastico 2023/2024, diffondendo una versione compatta del proprio piano dell’offerta formativa, visibile al seguente link: https://sites.google.com/icospedaletto.edu.it/offerta-formativa-23/home-page Per la scuola primaria le nuove classi prime da settembre 2023 avranno il seguente orario: · plesso primaria don Milani (via don Milani 2- Ospedaletto di Coriano), dal lunedì al venerdì ore 8-13 con due rientri pomeridiani fino alle 16 · plesso primaria Andersen, dal lunedì al venerdì ore 8-12.30 con due rientri pomeridiani fino alle 15.30. Le future classi terze, quarte e quinte della Primaria Don Milani (Ospedaletto) avranno due rientri pomeridiani e le future classi quarta e quinta della Primaria Andersen (Cerasolo) avranno un rientro pomeridiano, per poter realizzare una progettualità tesa alla promozione di corretti stili di vita. L’aumento del monte ore è obbligatorio per l’introduzione dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte. Le scuole dell’infanzia (plessi di Cerasolo, Ospedaletto, Mulazzano e Sant’Andrea in Besanigo) seguono il consueto schema orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.00 e la scuola secondaria di primo grado mantiene l’orario dal lunedì al sabato dalle 8.10 alle 13.10. Le iscrizioni si effettuano online su www.istruzione.it/iscrizionionline per la scuola primaria e secondaria o presso la segreteria della scuola (Via don Milani, 4 a Ospedaletto di Coriano - tel. 0541 657155) per la scuola dell'infanzia. Rivolgendosi alla segreteria (ufficio alunni) si possono ricevere informazioni per tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi. Stessa data di scadenza, 30 gennaio 2023 per le iscrizioni all’Istituto Comprensivo Statale di Coriano che comprende la scuola dell’infanzia Arcobaleno di via Giovagnoli, la primaria Favini nella sede centrale di via Santi e la secondaria di I grado M. Gabellini di via G. Di Vittorio. Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria di via Santi, 3 - Coriano tutti i giorni dalle 7.30 alle 13.30 e il martedì pomeriggio dalle 7.30 alle 17.00. Per le scuole primaria e secondaria sono possibili anche le iscrizioni online su www.istruzione.it/iscrizionionline Per informazioni sulle iscrizioni con termine 30 gennaio 2023 tel 0541/657131 email RNIC809008@istruzione.it.

