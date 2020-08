Scuola Media di Fonte dell’Ovo, consegna delle donazioni del Progetto Solidarietà 2019-2020

GIOVEDI’ 27 AGOSTO alle ore 11:00 presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo verranno consegnate agli Enti e alle Associazioni, indicate dal Consiglio di Istituto della Scuola Media di San Marino, le donazioni derivanti dal Progetto Solidarietà 2019-2020. Il Progetto Solidarietà, avviato da diversi anni nella nostra scuola, ha come obiettivo la raccolta di fondi attraverso diverse iniziative ed attività didattiche interdisciplinari svolte dagli alunni, dagli insegnanti e dal personale non docente, e fornisce l’occasione per promuovere una cultura dell’aiuto e della solidarietà, che non può limitarsi al solo insegnamento di valori e principi ma deve anche essere orientata all’azione concreta. In questo modo la scuola si mette in gioco come agenzia educativa e, coinvolgendo alunni, genitori, docenti e tutto il personale nella realizzazione del progetto stesso, attiva momenti di riflessione sui problemi più urgenti della globalità, in un cammino di crescita comune in cui tutti diventano protagonisti del tentativo di abbattere la povertà, l’ignoranza, l’intolleranza e la disuguaglianza sociale. Infatti nella società in cui viviamo spesso i valori della solidarietà e dell'attenzione alle situazioni di difficoltà vengono meno, lasciando spazio all'indifferenza e non guardando l'“altro” come una persona da accogliere. Dunque il Progetto Solidarietà si propone di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie rispetto ai problemi di carattere sociale, proprio con l'intento di formare futuri cittadini responsabili ed attivi. Educare gli alunni al rispetto dei diritti umani comporta la necessità di conoscere le situazioni di degrado, di povertà, di estremo disagio, di sofferenza esistenti nei diversi paesi del mondo, per contribuire, attraverso comportamenti concreti, a ridare dignità ai bambini e ragazzi che diventeranno adulti del domani. Dal 1990 la Scuola Media della Repubblica di San Marino collabora con diverse associazioni di volontariato e missioni estere impegnate nella lotta all’ingiustizia sociale e nel sostegno di progetti per l'aiuto e lo sviluppo dell’infanzia. L'obiettivo concreto è quello del sostegno a distanza di diversi bambini che vivono in condizioni di estrema difficoltà e sofferenza: ciò permette loro in alcuni casi di proseguire gli studi e comunque di vivere in condizioni più dignitose. I fondi vengono raccolti, specie durante il mese di Dicembre, attraverso l'attività delle Merende di solidarietà, organizzate durante l'orario di ricreazione, e con l'allestimento del tradizionale “Mercatino della solidarietà”, in occasione della consueta Festa degli Auguri alla presenza delle famiglie di tutti gli alunni; la vendita di oggetti realizzati con tecniche diverse, fra i quali ricordiamo il calendario scolastico con le foto di tutti gli alunni, la vendita di dolci offerti dagli alunni di prima media e dalle loro famiglie, contribuiscono a rendere migliore la vita di tanti ragazzi. Quest’anno il Consiglio di Istituto della Scuola Media ha deciso di destinare una parte consistente del ricavato alla Protezione Civile di San Marino, a sostegno degli interventi per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

