Scuola Media di San Marino: La studentessa Zoe Niamkei Koyé al primo posto del Concorso Letterario nazionale Monselice.

La Scuola Media di San Marino comunica che la studentessa della classe 3G della sede di Fonte dell'Ovo Zoe Niamkei Koyé si è classificata al primo posto del Concorso Letterario nazionale Monselice, indetto dalla Commissione per le Pari Opportunità della città a partire dal tema: "Donne: la forza di cambiare il mondo".

L'alunna, già vincitrice lo scorso anno del Premio Teresa Sarti Strada organizzato da Emergency con il testo "Sin da piccoli", ha presentato quest'anno un elaborato dal titolo "Nata per sognare", che racconta la battaglia contro i talebani di Rasha, una giovane afghana con la passione per i motori, risultato al primo posto fra le opere presentate da tutta Italia per la sezione Narrativa delle Scuole secondarie di Primo Grado.

La scuola rinnova le congratulazioni alla studentessa e alla sua famiglia, orgogliosa dell'eccellente risultato, che conferma la sensibilità e il talento letterario di Zoe.

Scuola Media di San Marino



