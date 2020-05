SAN MARINO Scuola Media Inferiore: aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Si comunica che le iscrizioni degli alunni alla Scuola Media Inferiore, per l’anno scolastico 2020-2021, saranno effettuate da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2020. Possono essere iscritti i cittadini sammarinesi, i residenti e coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno. Gli alunni che stanno frequentando le classi prima e seconda della Scuola Media e che non terminano il loro percorso saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva, al termine della valutazione di fine anno. Le richieste di iscrizione possono essere presentate: via posta elettronica, all’indirizzo scuolamedia@pa.sm via lettera all’indirizzo: Scuola Media Inferiore, viale Campo dei Giudei 33 via fax al numero 0549 883141 direttamente negli uffici delle sedi di Fonte dell'Ovo e Serravalle, previo appuntamento. I moduli per l'iscrizione sono disponibili sul sito della Scuola Media www.media.educazione.sm e negli uffici delle sedi di Fonte dell'Ovo e Serravalle. Il Documento di Valutazione del secondo quadrimestre di classe quinta elementare ed il Certificato delle Competenze al termine della Scuola Elementare dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2020 Di norma le iscrizioni vengono indirizzate nella sede di: FONTE DELL'OVO: alunni provenienti dai plessi di Acquaviva, Borgo Maggiore, Cailungo, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Murata, San Marino; SERRAVALLE: alunni provenienti dai plessi di Ca' Ragni, Dogana, Falciano, Serravalle. Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione per la sede di Serravalle superasse la capienza massima stabilita dal Servizio di Prevenzione e Protezione, queste saranno accettate sulla base della effettiva residenza del nucleo famigliare. Le famiglie degli alunni già iscritti che intendono modificare l'opzione fra Religione Cattolica ed Etica, Cultura e Società, per l'anno scolastico 2020-2021, devono presentarne richiesta entro il 30 giugno 2020.



