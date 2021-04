Scuola Media: Iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022

Scuola Media: Iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022.

Si comunica che le iscrizione degli alunni alla Scuola Media, per l’anno scolastico 2021-2022, saranno effettuate

da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021

Possono essere iscritti alla Scuola Media i cittadini sammarinesi, i residenti e coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno. Gli alunni che stanno già frequentando le classi prima e seconda verranno iscritti d’ufficio.

La Scuola Media ha approntato un sistema di iscrizione al prossimo anno scolastico completamente on line. Per effettuare l’iscrizione sarà necessario:

• registrarsi utilizzando il link che verrà pubblicato sul sito della scuola www.media.educazione.sm;

• inserire i dati anagrafici dell’alunna/o e dei genitori/tutori;

• scaricare, compilare e caricare i moduli obbligatori (uscite in territorio, consenso informato) e quelli aggiuntivi;

• caricare la foto dell’alunno.



Il Documento di Valutazione del secondo quadrimestre di classe quinta elementare, il Certificato delle Competenze al termine della Scuola Elementare e eventuali altri documenti dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2021.

Gli utenti che dovessero incontrare difficoltà nelle procedure di iscrizione on line, o avere necessità di ulteriori informazioni, possono contattare le segreterie scolastiche:

• Sede di Fonte dell’Ovo: T 0549 882710 - segreteria.scuolamedia1@pa.sm;

• Sede di Serravalle: T 0549 883901 – segreteria.scuolamedia2@pa.sm.

Di norma le iscrizioni vengono indirizzate nella sede di:

• FONTE DELL'OVO: alunni provenienti dai plessi di Acquaviva, Borgo Maggiore, Cailungo, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Murata , San Marino;

• SERRAVALLE: alunni provenienti dai plessi di Ca' Ragni, Dogana, Falciano, Serravalle. Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione per una sede superasse la capienza massima stabilita dal Servizio di Prevenzione e Protezione, queste saranno accettate sulla base del “Regolamento per la formazione delle classi prime nella Scuola Media”, consultabile nel sito della scuola.



Comunicato stampa

Scuola Media - Dipartimento Istruzione

Prof. Remo Massari





