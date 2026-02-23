Scuola Media: istituito un Gruppo di Lavoro per la riorganizzazione su cinque giorni e il potenziamento dell’offerta formativa Avviato il percorso per l’organizzazione della Scuola Media su cinque giorni: istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti istituzionali, universitari e docenti per ripensare tempi e qualità dell’offerta formativa.

Il Congresso di Stato, nella seduta dello scorso 17 febbraio 2026, ha deliberato l’istituzione di un Gruppo di Lavoro con il compito di riprogettare l’organizzazione della Scuola Media a San Marino. L’iniziativa nasce dalla volontà di adeguare il modello organizzativo ai nuovi bisogni della società contemporanea, prevedendo la strutturazione dell’orario settimanale su cinque giorni e una ulteriore qualificazione dell’offerta formativa, con particolare attenzione alle attività laboratoriali in ambito STEM e in ambito linguistico, artistico e umanistico. La decisione tiene conto della perizia tecnica elaborata dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Repubblica di San Marino che costituisce la base scientifica e pedagogica del percorso di revisione. Il Gruppo di Lavoro sarà coordinato dalla professoressa Benedetta Bindi per conto del Dipartimento Istruzione e Cultura e vedrà la partecipazione del professor Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di San Marino; del professor Remo Massari, Dirigente della Scuola Media e della professoressa Chiara Guiducci al fine di coordinare il nuovo progetto con le attività extra scolastiche. Faranno inoltre parte del Gruppo docenti della Scuola Media, nominati dal Collegio dei Docenti, in rappresentanza delle diverse aree disciplinari. Il Gruppo potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione di funzionari di altri uffici e servizi dell’Amministrazione e dell’Università. «Stiamo lavorando per migliorare la nostra scuola, metterla al passo con i tempi e rafforzare la qualità dell’offerta formativa — ha dichiarato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini —. Vogliamo migliorare l’equilibrio tra scuola e famiglia, ripensando l’organizzazione settimanale in modo più funzionale ai bisogni degli studenti e alle esigenze delle famiglie, garantendo al contempo attività didattiche più strutturate, laboratori e opportunità formative di qualità. L’atto deliberativo relativo all’istituzione del Gruppo di Lavoro è stato già portato a conoscenza della Consulta per l’Istruzione nella sua ultima seduta. Il percorso proseguirà in raccordo costante con la Consulta stessa e con il Consiglio di Dipartimento, garantendo un confronto continuo sugli sviluppi e sugli avanzamenti dei lavori. Mi renderò inoltre personalmente disponibile a relazionare gli esiti e gli aggiornamenti del percorso al Collegio Docenti dell’ordine scolastico interessato e alla Commissione Istituzionale competente, nella seduta prevista nei primi giorni di marzo, assicurando la massima condivisione istituzionale delle fasi di sviluppo del progetto» - conclude il Segretario. Il percorso avviato prevede che il Gruppo di Lavoro esamini la perizia tecnica e presenti, entro il 30 giugno 2026, una proposta organica per l’organizzazione delle lezioni su cinque giorni, definendo altresì le modalità di gestione della pausa pranzo, delle attività laboratoriali pomeridiane e delle eventuali ulteriori opportunità formative da attivare al di fuori dell’orario scolastico. Una volta elaborata la proposta, sarà previsto un ulteriore momento di confronto e condivisione con il corpo docente e con le famiglie. Si procederà poi con l’avvio dell’iter istituzionale e consiliare necessario per l’adozione dei relativi provvedimenti. L’obiettivo della Segreteria di Stato è quello di avviare il progetto nell’anno scolastico 2027/2028. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di innovazione e qualificazione del sistema scolastico sammarinese, con l’obiettivo di coniugare qualità didattica, benessere degli studenti e coerenza con le trasformazioni sociali e culturali in atto.

