Scuola: ratificati in Consiglio Grande e Generale due importanti decreti per lo sviluppo futuro Belluzzi: “Voglio esprimere la mia gratitudine alla maggioranza per aver portato a compimento questi due importanti progetti. Grazie a un percorso graduale, riorganizzeremo un settore che da anni necessitava di riforme”.

Scuola: ratificati in Consiglio Grande e Generale due importanti decreti per lo sviluppo futuro.

Si aspettava solo la ratifica ufficiale del decreto in Consiglio Grande e Generale, avvenuta prontamente in questa sessione: dal prossimo anno, la lingua spagnola entrerà definitivamente nell’offerta formativa del Liceo Linguistico della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino. Il corso elettivo, sarà invece proposto agli studenti di tutti gli altri indirizzi. Questa novità rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze educative che emergono da un mercato del lavoro quanto mai globalizzato, ma anche dal dialogo che il Dipartimento Istruzione ha instaurato e mantenuto costante con le famiglie e gli studenti, anche nel difficile tempo di pandemia. Sempre dall’ultima seduta del Consiglio è arrivata la ratifica di un altro importante Decreto Legge riguardante le scuole medie e superiori, il numero 92 del 2 giugno, che andrà a riformare e riorganizzare i titoli di studio per l’accesso all’insegnamento. Un traguardo davvero importante, se si pensa che la normativa in materia attendeva un aggiornamento dal lontano 2009. Il nuovo Decreto, che prevede interventi su base biennale per non generare tensioni tra il corpo docente, confusione e immobilismo come nel recente passato, sancirà un processo graduale di riforma, ponendo come base di sviluppo non l’esaustività della norma stessa, ma il suo costante aggiornamento periodico. Anche in questa materia, l’adeguamento e il recepimento di istanze da parte dei cittadini saranno tenuti in grande considerazione, proseguendo anche il cordiale confronto istituito con il Ministero dell’Istruzione italiano. Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “È con grande soddisfazione che accolgo la ratifica di questi due importanti decreti, una base solida per il processo di rinnovamento formativo e di merito professionale che dobbiamo alle generazioni future e a tutto il corpo docente sammarinese. Già dalla prossima settimana, si riunirà il gruppo di lavoro sancito dal nuovo decreto per elaborare entro i prossimi 120 giorni una relazione, la base di partenza per gli interventi strutturali che riguarderanno il sistema”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: