Scuola sammarinese: raggiunto l’accordo sul nuovo modello di reclutamento dei docenti L'affluenza ha visto alle urne oltre la metà degli aventi diritto e l’esito delle votazioni ha registrato una larga maggioranza di approvazione, pari al 65%

Scuola sammarinese: raggiunto l’accordo sul nuovo modello di reclutamento dei docenti.

Nella giornata del 5 ottobre è stato raggiunto l’accordo per il reclutamento del personale docente di ogni ordine e grado delle scuole sammarinesi. Si conclude così un percorso orientato a definire un nuovo modello di assunzione in linea con le mutate esigenze demografiche del Paese. Tra i principi generali, l’intesa prevede assunzioni periodiche sulla base del reale fabbisogno di personale docente per il tramite delle graduatorie per l’insegnamento, superando in questo modo l’ipotesi del concorso pubblico. L’accordo introduce inoltre novità e specifiche regolamentazioni sia per quanto riguarda il periodo di prova, sia per la valutazione del docente, già prevista dal contratto collettivo, ma rimodulata per andare incontro alla delicatezza del ruolo educativo. Contestualmente, per contrastare gli effetti negativi del precariato strutturale del mondo della scuola, sono stati introdotti interventi mirati a garantire una serie di diritti fondamentali per tutti i lavoratori. Infine, l’accordo prevede che anche il personale dedicato al sostegno e all’inclusione possa contare su un nuovo quadro di diritti e doveri. La trattativa è stata articolata e complessa, non per una contrapposizione tra le parti, bensì per la comune volontà di individuare un sistema equilibrato che tenesse conto del presente e delle sfide future del mondo scolastico.

“Questo accordo segna un passaggio politico e strategico di primaria importanza per la stabilità istituzionale e per il futuro delle nostre generazioni,” dichiara il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. “Investire sulla scuola significa costruire oggi le basi per il Paese di domani: abbiamo voluto dare certezze e dignità al corpo docente, superando le precarietà del passato con una visione moderna, equa e al passo con i tempi. Il forte consenso espresso dai lavoratori premia un metodo basato sul dialogo e sulla responsabilità condivisa. Desidero esprimere una profonda gratitudine alle organizzazioni sindacali per il confronto costruttivo, al Dipartimento Istruzione guidato dal Dott. Emanuele D’Amelio e a tutta la Direzione Generale della Funzione Pubblica. Ma il ringraziamento più grande va all’intera comunità dei docenti che, partecipando in modo massiccio e approvando il testo con oltre il 65% dei consensi, ha dimostrato di credere in questo percorso di crescita e innovazione.”



c.s. Segreteria Cultura

I più letti della settimana: