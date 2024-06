Scuola Secondaria Superiore: Avvio degli esami di Maturità 2024

Lunedì 17 giugno, alle ore 8:15, prenderanno avvio gli esami della Maturità 2024, con lo svolgimento della prima prova scritta comune a tutti gli indirizzi, il tema di Italiano.

Mercoledì 19 giugno è la volta della seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo, che verterà sulle seguenti discipline: Latino e Greco per il Liceo Classico, Inglese, Francese e Tedesco per il Liceo Linguistico, Matematica per il Liceo Scientifico ed Economia Aziendale per il Liceo Economico.

Lunedì 24 giugno comincerà la sessione dei colloqui.

Agli 88 maturandi della Scuola Superiore vanno i nostri migliori auguri!



Il dirigente scolastico Giacomo Esposito, il vice dirigente Matteo Puerini, gli insegnanti e tutto il personale della Scuola Superiore



