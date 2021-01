Scuola Secondaria Superiore: Corsi elettivi d’Inglese, Cinese e Spagnolo

Con la ripresa della didattica in presenza ricominciano anche tutte le attività elettive organizzate dalla Scuola Secondaria Superiore per i propri studenti.

Accanto ai tradizionali corsi di Inglese e di Cinese, organizzati in collaborazione rispettivamente con British School e Istituto Confucio, quest’anno l’offerta si arricchisce del corso di Spagnolo, riservato agli studenti del Biennio e delle Classi Terze, che domani parteciperanno alla prima lezione.

Il corso, interamente finanziato dalla Scuola, vuole garantire, in particolare agli studenti che all’atto d’iscrizione non hanno potuto optare per l’insegnamento di Lingua Spagnola, una preparazione adeguata al conseguimento della certificazione linguistica e sarà rinnovato anche il prossimo anno, quando lo Spagnolo entrerà definitivamente nel curricolo di studi del Liceo Linguistico e il corso elettivo sarà proposto agli studenti di tutti gli altri indirizzi.

Attraverso tali iniziative e con il costante aggiornamento della propria offerta formativa la Scuola Secondaria Superiore vuole fornire una risposta concreta alle nuove esigenze che emergono nel dialogo con le famiglie e gli studenti.







Comunicato stampa

Giacomo Esposito

Dirigente scolastico