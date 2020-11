Scuola Secondaria Superiore organizza incontro di formazione per insegnanti e aperto al pubblico

Giovedì 26 novembre dalle 17:30 alle19:30, nell’ambito del ciclo di conferenze “Sulla storia. Riflessioni per il tempo presente”, la Scuola Secondaria Superiore in collaborazione con la Biblioteca Universitaria propone un incontro di formazione per insegnanti aperto al pubblico con il Prof. Angelo Stefanini, che tratterà il tema “Dentro (e oltre) il Covid 19: pandemia e salute pubblica”. Stefanini, che oltre ad avere insegnato molti anni Sanità pubblica internazionale in diverse università del mondo, è medico, specialista in cardiologia e in sanità pubblica, ha una lunga esperienza internazionale che lo ha portato a collaborare con le ONG e la Cooperazione Italiana in Uganda, in Tanzania e da ultimo in Palestina, dove è stato anche direttore dell’ufficio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per i Territori Palestinesi Occupati. E proprio nei Territori svolge ancora volontariato con il PCRF-Palestinian Children’s Relief Fund. La sua relazione indagherà i compiti essenziali da svolgere di fronte alla pandemia: non solo quello di contenerla rispondendo ai bisogni delle persone colpite dal virus, ma anche quello di mostrarne le radici nel sistema politico ed economico globale. Per Stefanini, infatti, dalla pandemia viene un’importante lezione politica: il sistema economico in cui viviamo ci fa ammalare e il nostro corpo è una realtà biopolitica. Una lezione da affrontare, necessariamente, con il ricorso al multilateralismo e alla collaborazione internazionale. Se è vero infatti che la pandemia è una sindemia, essa va governata sul terreno globale superando una visione privatistica e ospedalo- centrica del servizio sanitario. Occorre allora puntando sulla sanità pubblica, nell’ottica della costruzione di una nuova società globale della cura nella quale la salute sia riconosciuta come bene comune. L’evento si terrà online attraverso l’applicazione per teleconferenza Google Meet, all’indirizzo https://meet.google.com/wsu-pfkr-hpm. La cittadinanza è invitata.

c.s. Scuola Secondaria Superiore