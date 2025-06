Scuola Secondaria Superiore: Seconda prova di Maturità a San Marino

Nella mattinata di oggi, venerdì 20 giugno, si è svolta la seconda prova di Maturità, specifica per ciascun indirizzo.

Liceo Classico: “L’ira contribuisce a rendere breve la vita”.

I Candidati dell’Indirizzo Classico sono stati chiamati a confrontarsi con un brano di Seneca, tratto dal De ira. La vita è breve: l’ira, i moti di odio ed il tentativo di abbattere gli altri e di infliggere sofferenze al prossimo la accorciano sempre più. É meglio piuttosto rendere se stessi amabili in vita e degni di rimpianto da morti. Tutto il tempo che dedichiamo alla rovina altrui in realtà ha a che fare con la nostra.

Oggetto di analisi, lo stile senecano, imperniato sulla sententia, il lessico tecnico-filosofico utilizzato per una riflessione sul tempo e infine il rapporto, icasticamente rappresentato dalla vita stessa del Cordovano, tra l’intellettuale ed il potere.

I candidati del Liceo Linguistico hanno svolto due tracce a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo



Inglese: 1984, di George Orwell (1949).

Il protagonista del brano proposto rettifica articoli e dati per adeguarli alla verità del Partito. Tutti i documenti vengono costantemente riscritti e sostituiti, cancellando ogni traccia del passato originale. Così la storia diventa manipolabile e impossibile da verificare.



Francese: “Baudelaire e la denuncia delle disuguaglianze sociali nel XIX secolo”

Per la prova scritta di francese, i candidati hanno analizzato Le Joujou du pauvre di Charles Baudelaire, un brano in prosa breve ma intenso, tratto da Le Spleen de Paris. Attraverso la figura simbolica di due bambini – uno ricco e uno povero – separati da una grata, nasce la sua denuncia delle differenze sociali. L’analisi di questo testo ha offerto lo spunto per una riflessione più ampia sul XIX secolo, con l’esame di personaggi, opere e situazioni emblematiche che mettono in luce le ingiustizie dell’epoca, fino ad arrivare a considerazioni personali sulle disuguaglianze ancora presenti nella società di oggi.



Tedesco: Lettera di Wolf Biermann (novembre, 1989)

Per la lingua tedesca è stato proposto il cantautore Wolf Biermann, comunista espulso dalla DDR nel 1976 per i testi troppo critici, il quale scrisse una lettera a un giornale subito dopo la caduta del muro di Berlino, esprimendo sentimenti confusi di fronte all’accaduto e citando il poeta tedesco Heinrich Heine.

A partire dal documento proposto, è stato richiesto ai candidati di elaborare una riflessione sui due autori tedeschi.



Spagnolo: Niebla, di Miguel de Unamuno (1912)

Niebla di Miguel de Unamuno è un romanzo esistenzialista che racconta la storia di Augusto Pérez, un uomo indeciso e riflessivo che mette in dubbio la realtà e la propria esistenza. L'opera rompe i confini tra autore e personaggio, esplorando il senso della vita e dell'identità.

In questo brano, l’innamoramento di Augusto per una sconosciuta fa emergere il conflitto esistenziale tra ragione e sentimento, caratteristico dei personaggi unamuniani, su cui i ragazzi sono stati invitati a riflettere in relazione alla propria esperienza personale.



Liceo Scientifico

Nella seconda prova dell’indirizzo scientifico i candidati sono stati chiamati a risolvere un problema scelto tra i due proposti e quattro quesiti tra otto. Entrambi i problemi prevedono un iniziale studio di funzione seguito da domande sul calcolo di aree e volumi, sull’applicazione di teoremi dell’analisi matematica e la rappresentazione di grafici. I quesiti vertono su argomenti trattati nel triennio, con particolare attenzione al programma affrontato nel quinto anno.



Liceo Economico Aziendale

La seconda prova del Liceo Economico Aziendale si è focalizzata sull’economicità della gestione attraverso una rielaborazione dei dati di bilancio e sugli e strumenti della contabilità manageriale.

Giovedì 26 giugno comincerà la sessione degli orali, il cui termine è previsto entro la prima settimana di luglio.

Comunicato stampa

Scuola Secondaria Superiore San Marino