Scuola Secondaria Superiore: terzo viaggio verso Auschwitz

Quando, all’inizio dell’anno scolastico 2015-2016, la Scuola Secondaria Superiore propose ai suoi studenti un’uscita didattica per visitare il campo di concentramento di Auschwitz nel settantesimo anniversario della liberazione, si dovette rivedere ed aumentare il numero dei partecipanti tante furono le adesioni. Quel primo viaggio fu raccontato dai ragazzi in un documentario realizzato grazie alla preziosa collaborazione di San Marino Rtv e trasmesso dall’emittente di Stato il 27 gennaio 2016, in occasione della Giornata della Memoria. Ma il significato e il valore profondo di quell’esperienza, vissuta da tutti in ossequioso silenzio e con le lacrime agli occhi, meritavano ancora di più. Per questo motivo si è deciso di dare ad altri alunni la possibilità di vedere e conoscere quel luogo di sterminio, rendendo l’uscita didattica parte dell’offerta formativa della Scuola. Dopo il successo di partecipazione riscontrato la prima e la seconda volta (ottobre 2016), anche il terzo viaggio verso Auschwitz ha destato grande interesse negli studenti, che si sono affrettati ad iscriversi e hanno rapidamente occupato gli ottantasette posti disponibili. Accompagnato da tre insegnanti, il gruppo partirà in pullman sabato 12 e rientrerà martedì 15 ottobre. Il programma prevede la visita guidata della città di Cracovia e del campo di concentramento, dove si resterà per una giornata intera. Con la consapevolezza dell’alta valenza educativa di questo itinerario che invita a non dimenticare le atrocità perpetrate da uomini su altri uomini, rivolgiamo a tutti l’augurio di vivere con pienezza questa opportunità.

Comunicato stampa

Scuola Secondaria Superiore di San Marino