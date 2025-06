Scuola Superiore: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-26

La Scuola Superiore informa che in data odierna si sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-26. Chi ha già effettuato la preiscrizione online può completare la procedura per via telematica entro venerdì 4 luglio 2025, seguendo le istruzioni ricevute all’indirizzo di posta elettronica rilasciato all’atto di preiscrizione. Salvo diversa indicazione dei genitori, la Scuola Media di San Marino trasmetterà alla Scuola Superiore la seguente documentazione cartacea, indispensabile per perfezionare la domanda: 1. Diploma di Licenza di Scuola Media, in originale; 2. Documento di valutazione del secondo quadrimestre di classe terza media, in originale; 3. Certificato delle competenze al termine della Scuola Media, in originale. Per l’iscrizione di studenti provenienti da Scuole Medie non sammarinesi, si dovrà consegnare la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in originale presso la segreteria della Scuola Superiore. In caso di preiscrizione alla classe prima già presentata presso altro istituto, è possibile effettuare l’iscrizione online, collegandosi al sito www.superiore.educazione.sm entro venerdì 4 luglio 2025. Le iscrizioni alle classi successive alla prima di alunni provenienti da altri Istituti sono subordinate alla disponibilità di posti e al superamento di un esame integrativo (ove necessario) nelle discipline non presenti nel curricolo di provenienza. Le domande per sostenere l’esame integrativo vanno presentate presso la segreteria della Scuola entro venerdì 27 giugno 2025. In aggiunta alla documentazione sopra indicata, gli studenti provenienti da altri Istituti dovranno presentare: 1. Modulo d’iscrizione alla Scuola Superiore (www.superiore.educazione.sm); 2. Modulo di richiesta esami integrativi (www.superiore.educazione.sm); 3. Nulla Osta rilasciato dalla Scuola di provenienza. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO www.superiore.educazione.sm.





c.s. SSS