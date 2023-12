Scuola Superiore e Aeroclub San Marino: soddisfazione per le attività svolte nel primo anno di collaborazione

A seguito dell’accordo siglato il 19 aprile 2023 tra Scuola Superiore e Aeroclub San Marino, nello scorso anno scolastico si sono realizzate molteplici attività rivolte agli studenti, per dare una risposta alla curiosità che essi stessi avevano manifestato verso il settore aeronautico, anche in vista di un futuro percorso di studi e professionale.

Tali iniziative, che hanno finito per coinvolgere più indirizzi di studio, erano state inizialmente pensate in particolare nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita nel settore delle Scienze e Tecnologie Applicate, rivolte principalmente alle classi del secondo anno dell’Istituto Tecnico.

“Il biennio del nostro Istituto Tecnico –spiega il preside della Scuola Superiore, Giacomo Esposito – offre un percorso di formazione comune, con un solido impianto teorico, orientato altresì ad agevolare l’acquisizione di competenze tecniche, con l’obiettivo di garantire in uscita una possibilità di scelta estesa a tutti gli indirizzi del settore tecnologico.”

La collaborazione con agenzie, associazioni ed enti che dispongono delle necessarie professionalità e competenze si rivela uno strumento prezioso e fondamentale per perseguire l’obiettivo comune di ampliare il più possibile l’orizzonte di prospettive degli studenti che si apprestano a compiere scelte fondamentali per il loro futuro.

Nell’anno scolastico 2022-23 il Direttore della Scuola di Volo dell’Aeroclub, Massimiliano Bonatti, ha tenuto lezioni introduttive su temi specifici riguardanti i principi del volo. Le lezioni si sono concluse con la visita dell’Aeroclub e approfondimenti sugli aspetti riguardanti la preparazione completa di un volo. I ragazzi hanno potuto assistere alle fasi di decollo e atterraggio di alcuni velivoli e all’illustrazione dal vero dei principali componenti di un motore aeronautico.

L’efficacia delle attività svolte è stata confermata dagli ottimi risultati ottenuti da chi, tra gli studenti dell’Istituto Tecnico, in questo nuovo anno scolastico ha ottenuto la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi presso l’Istituto Aeronautico. “Per l’Aeroclub – ha commentato il Presidente Edgardo Casali – è motivo di orgoglio contribuire alla formazione di giovani in questo settore. La scuola supporta le scelte degli studenti con attività di orientamento. Siamo lieti di collaborare e ci auguriamo che questo tipo di iniziative possa appassionare ragazzi e ragazze al mondo del volo e far loro intravedere le prospettive professionali come tecnici specializzati che anche la nostra realtà può offrire.”



