Scuola Superiore San Marino: Apertura preiscrizioni a.s. 2024-25

Si informa che in data odierna, lunedì 8 gennaio 2024, per la Scuola Superiore di San Marino ha aperto le preiscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025. Le preiscrizioni sono effettuabili soltanto online, compilando l’apposito form reperibile sul portale della Scuola Superiore www.superiore.educazione.sm, nella sezione News. Il termine ultimo per la registrazione è sabato 3 febbraio 2024.

Comunicato stampa

Giacomo Esposito

Dirigente Scuola Superiore

