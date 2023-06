Scuola Superiore: Seconda prova di Maturità

Nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, si è svolta la seconda prova di Maturità, specifica per ciascun indirizzo.

I 19 candidati del Liceo Classico hanno tradotto un estratto dalla lettera 104 delle Epistole Morali a Lucilio, di Lucio Anneo Seneca. In occasione di un trasferimento in campagna per motivi di salute, il filosofo riflette sull’effettiva utilità dei viaggi. Come chi si è fratturato una gamba nono sale su una nave e parte, ma chiama un medico per essere curato, così un animo inquieto si illude, se crede di potersi liberare dei suoi affanni viaggiando. La vera medicina a sua disposizione è, invece, lo studio, che rappresenta l’unica via per raggiungere la saggezza. Nella seconda parte della prova, ai candidati è stato richiesto di riflettere sulle due forme di conoscenza maturate attraverso il viaggio e lo studio e di svolgere un’analisi retorico-stilistica del brano e approfondimento sul topos biografico e letterario del viaggio.

Le studentesse e gli studenti del Liceo Linguistico, complessivamente 28, hanno svolto una traccia a scelta tra Inglese, Francese e Tedesco.

In Inglese è stato proposto un articolo tratto dalla rivista ‘TIME’, a firma della scrittrice contemporanea Téa Obreht, sul valore e l’attualità di Animal Farm (1945). A partire dalle considerazioni dell’autrice, che ritiene la fisionomia del Mondo contemporaneo ancora ispirata al romanzo distopico di George Orwell, si è chiesto di elaborare un saggio breve sul rischio di reiterare alcuni errori della Storia e, in particolare, di ricadere nel totalitarismo, con un evidente richiamo ai fatti di attualità.

Per la traccia di lingua francese è stato chiesto alle candidate e ai candidati di analizzare Les yeux des pauvres (‘Gli occhi dei poveri’), un poema in prosa di Charles Baudelaire tratto dalla raccolta ‘Lo spleen di Parigi’. Il testo offre spunti di riflessione su varie tematiche che si ritrovano nelle opere letterarie del XIX secolo, ma che sono tuttora attuali: disuguaglianza sociale, opulenza e povertà, idealismo e realismo.

Per la traccia di Tedesco, infine, si è proposta l’analisi di due testi, mettendo a confronto un estratto da un volantino politico della Rosa Bianca, un gruppo tedesco di resistenza non violenta operante nella Germania nazista tra il 1942 e il 1943, e due sequenze prese dal romanzo Das siebte Kreuz (‘La settima croce’) di Anna Seghers. Entrambi gli scritti, usciti nel 1942, sono espressioni della critica e della Resistenza al Nazismo.

Sono 32 i maturandi del Liceo Scientifico che hanno affrontato la prova di Matematica, che prevedeva la risoluzione di uno dei due problemi e di quattro degli otto quesiti proposti.

Nei problemi, i candidati hanno svolto lo studio di funzioni algebriche e trascendenti, applicando tutti i teoremi del calcolo differenziale e integrale trattati nell’ultimo anno scolastico, la funzione inversa della tangente, logaritmica, razionale fratta, esponenziale.

Nei quesiti si è richiesto un approfondimento di un argomento specifico: dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema di Fermat, calcolo dei limiti, risoluzione di equazioni differenziali, studio di una funzione integrale, calcolo di integrali generalizzati, applicazione del teorema della media integrale, studio di una funzione goniometrica.

I 34 maturandi del Liceo Economico, infine, hanno affrontato la prova in Economia Aziendale.

Il successo di un’impresa dipende da molteplici fattori, quali la redditività, le quote di mercato, il tasso di crescita, la politica di integrazione verticale e orizzontale. Per effetto dell’integrazione, l’impresa può conseguire la leadership di costi o di differenziazione. Ai candidati è stato richiesto di tracciare le strategie aziendali e le politiche di integrazione adottate dal modello di impresa proposta, servendosi delle matrici Boston Consulting Group e del modello di Porter. Inoltre sono stati proposti, tra gli altri, esercizi sulla riclassificazione del Conto Economico, ROE e ROI, full costing, direct costing, convenienza economica, valutazione del magazzino, ruolo dei fondi rischi e fondi oneri.

Lunedì 26 giugno comincerà la sessione degli orali, che terminerà entro la prima settimana di luglio.

