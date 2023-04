Scuole di specializzazione medica: 7 i posti riservati per cittadini sammarinesi o residenti

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha adottato la delibera che stabilisce per il prossimo anno accademico i posti riservati per i cittadini sammarinesi o residenti per l’accesso alle scuole di specializzazione medica. Si tratta di in particolare di: un posto per la Scuola di Specializzazione in Cardiologia, un posto per la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, un posto per la Scuola di Specializzazione in Oncologia, un posto per la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, un posto per la Scuola di Specializzazione in Geriatria, un posto perla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e un posto per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Gli atenei convenzionati con l’ISS dove poter svolgere questi corsi di specializzazione sono l’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, l’Università San Raffaele di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. I posti nelle scuole di specializzazione sono riservati a cittadini sammarinesi oppure a residenti da almeno un anno in territorio che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. L’Istituto erogherà direttamente alle Università sede della Scuola di Specializzazione, un contributo annuale pari all’ammontare della retta, che poi lo specializzando sarà tenuto a rimborsare, una volta ottenuta la specialità, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione di un contrato di collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale. I neo-laureati in possesso dei requisiti interessati a usufruire di tali posti dovranno presentare apposita domanda di partecipazione al Comitato Esecutivo entro il 5 di maggio, indicando la specialità prescelta. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria della Direzione Generale dell’ISS inviando una email all’indirizzo di posta elettronica direzione.generale@iss.sm oppure contattando il numero 0549 994301. “Un ulteriore e tangibile prova del lavoro di programmazione, di sviluppo e valorizzazione dei nostri medici, predisposto dal Comitato Esecutivo, finalizzato ad indirizzare i medici dell’ISS verso bisogni specialistici che altrimenti dovrebbero essere richiesti altrove, attraverso consulenze specifiche - dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Il novero di Università con cui San Marino intrattiene rapporti di collaborazione in questo senso è di assoluto prestigio. Sono lieto di poter dire che abbiamo posto le basi per vedere realizzati, contemporaneamente, i bisogni di assistenza e le giuste ambizioni dei medici sammarinesi”.

