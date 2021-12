Scuole Karis, open night per i licei, open day per le medie

Arrivano due giorni importanti, 10 e 11 dicembre, per i futuri studenti di medie superiore e inferiori delle scuole pubbliche paritarie Karis. Le porte dell’istituto riminese della Comasca a Bellariva (licei e medie) e di San Giuliano (solo medie), si aprono per i ragazzi che devono scegliere il loro ordine di studio superiore o la sede dove affrontare il prossimo anno scolastico. La novità più curiosa è quella che arriva da i tre licei: classico, scientifico, linguistico. L’open day scivola fino alla sera, in un orario inconsueto ma ottimo per chi è già più grande: dalle 19 alle 21 di domani 10 dicembre. Per tutti loro possibilità di visitare la scuola, parlare con docenti, preside e i loro futuri colleghi di studio. Orario invece “tradizionale” per chi inizierà nel 2022 le medie inferiori. Appuntamento nella mattina sabato 11, dalle 9 alle 12, nelle scuole di San Giuliano o Bellariva. Da sottolineare come, nell’ottica di offrire un orientamento concreto a chi la prossima estate lascerà le medie inferiori, Karis ha poi organizzato un calendario di laboratori gratuiti (Karis Lab) nelle materie più importanti dei licei (letteratura, greco e latino per il classico, lingue straniere per il linguistico e scienze e fisica per lo scientifico). L’obiettivo è offrire esperienza diretta delle materie e consentire quindi una scelta in linea con aspirazioni, passioni, interessi di ogni singola ragazza o ragazzo.

Calendario dei laboratori, su prenotazione, su sito www.karis.it

