“Scuole per una comunità”: la nuova emissione postale dedicata all’Ing. Gilberto Rossini

“Scuole per una comunità”: la nuova emissione postale dedicata all’Ing. Gilberto Rossini.

Le scuole progettate dall’Ing. Gilberto Rossini sono protagoniste della nuova emissione filatelica di Poste San Marino, intitolata “Scuole per una comunità”. L’emissione vuole valorizzare alcune importanti architetture scolastiche del territorio sammarinese e, attraverso queste, raccontare il rapporto tra architettura, scuola e comunità. L’Ing. Gilberto Rossini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Statale dal 1961 al 1996, ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo e nella trasformazione degli spazi pubblici della Repubblica, dedicando particolare attenzione agli edifici destinati all’educazione. Le sue scuole sono state concepite come luoghi da vivere, aperti al territorio e capaci di mettere in relazione architettura, ambiente e quotidianità. La nuova emissione presenta, attraverso un francobollo e tre chiudilettera, alcune delle sue principali opere scolastiche: la Scuola dell’infanzia di Cailungo, la Scuola elementare di Murata e la Scuola di Cà Caccio, quest’ultima rappresentata anche attraverso un’immagine del cantiere. «Questa emissione rappresenta un’occasione importante per riscoprire e valorizzare una parte significativa del patrimonio architettonico della nostra Repubblica – dichiara il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci –. Le scuole progettate da Gilberto Rossini sono ancora oggi luoghi vissuti quotidianamente dalle nostre comunità e testimoniano una visione dell’architettura attenta alle persone, al territorio e alle generazioni future». Il percorso professionale di Rossini comprende anche altri importanti edifici pubblici sammarinesi, tra cui il Cinema Teatro Turismo e la Chiesa di Borgo Maggiore, di cui diresse l’esecuzione su progetto dell’architetto Giovanni Michelucci. L’emissione sarà disponibile a partire da lunedì 21 settembre 2026 e sarà arricchita da un QR Code che permetterà di accedere al documentario “Un’idea di Città” di Massimo Salvucci, dedicato alle opere dell’Ing. Rossini. L’iniziativa rappresenta quindi un ulteriore strumento per mantenere viva la conoscenza del patrimonio architettonico sammarinese e delle figure che hanno contribuito alla crescita e alla trasformazione del territorio.

C.s. - Segreteria di Stato Territorio

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