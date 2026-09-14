“Scuole per una comunità” la nuova emissione postale di Poste San Marino dedicata all’Ing. Gilberto Rossini

Le architetture scolastiche del progettista sammarinese diventano protagoniste di un’emissione che racconta il rapporto tra scuola, territorio e comunità





Alcuni luoghi non sono solo degli edifici, ma sono spazi capaci di accompagnare la crescita e il futuro di intere generazioni. Le scuole progettate dall’Ingegnere Gilberto Rossini, appartengono proprio a questa categoria: architetture pensate per accogliere, educare e dialogare con il territorio, diventando parte integrante della vita della comunità sammarinese. A queste importanti testimonianze di patrimonio architettonico della Repubblica, è dedicata la nuova emissione filatelica di Poste San Marino, che attraverso un francobollo e tre chiudilettera, racconta alcune delle scuole progettate dall’Ing. Rossini, figura centrale che ha contribuito alla crescita culturale e alla trasformazione degli spazi urbani di San Marino. Responsabile dell’Ufficio Tecnico Statale dal 1961 al 1996, Rossini ha dedicato particolare attenzione agli edifici destinati all’educazione. Le sue scuole sono state concepite come luoghi aperti, in relazione con l’ambiente circostante e rispettose delle esigenze dei piccoli alunni: spazi da vivere, nei quali natura e architettura si incontrano. Protagonista del francobollo dal valore di 0,95 euro, la Scuola dell’infanzia di Cailungo, mentre i tre chiudilettera sono dedicati alla Scuola elementare di Murata e quella di Cà Caccio, quest’ultima rappresentata anche nel terzo chiudilettera attraverso un’immagine del cantiere. Il percorso professionale di Rossini si estende anche alla realizzazione di altri importanti progetti di luoghi pubblici del territorio sammarinese, dal Cinema Teatro Turismo, alla Chiesa di Borgo Maggiore, di cui ha diretto l’esecuzione su progetto del suo maestro, l’architetto Giovanni Michelucci, confermando una visione dell’architettura sempre attenta al contesto e alla comunità. Le sue opere hanno inoltre ottenuto riconoscimenti e spazio sulle principali riviste di settore, e alla IX Biennale di Architettura di Venezia. L’emissione, disponibile a partire da lunedì 21 settembre 2026, è arricchita da uno speciale QR Code, che permetterà di accedere al documentario “Un’idea di Città” di Massimo Salvucci, dedicato alle opere di Rossini.

Specifiche tecniche dell’emissione postale “Scuole per una comunità”

Valori: foglietto formato da n.1 valore da euro 0,95 (zero/95) e n.3 chiudilettera

Tiratura: 15.000 foglietti

Stampa: offset, nero, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 14 x 14

Formato francobollo e chiudilettera: 50 x 30 mm

Formato foglietto: 140 x 70 mm

Credits: Riviste “L’architettura. Cronache e storia”, Gruppo Editoriale Fabbri, n.207 gennaio 1973, n.319 maggio 1982, n.413 marzo 1990.

C.s. Poste San Marino











