SDGs i 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo sono il tema di #Resiliente-Mente 2021.

COSA SONO GLI SDGs? Gli “Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” (Sustainable Development Goals) sono 17 punti individuati dall'ONU per favorire la salvaguardia del pianeta e il benessere dei suoi abitanti. I 193 paesi membri dell'ONU hanno adottato l'Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi SDGs che delineano le azioni da intraprendere nei prossimi 15 anni. Innanzitutto, l’ONU definisce lo “sviluppo sostenibile” come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni”. Per raggiungerlo serve armonizzare tre dimensioni: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. In questo modo si è anche superata l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, a favore di una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. Quindi gli SDGs indirizzano verso uno sviluppo capace di coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente e il rispetto dei principi di equità sociale e riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Ecco i 17 Sustainable Development Goals: 1. Sconfiggere la povertà 2. Sconfiggere la fame 3. Salute e benessere 4. Istruzione di qualità 5. Parità di genere 6. Acqua pulita e servizi igienico sanitari 7. Energia pulita e accessibile 8. Lavoro dignitoso e crescita economica 9. Imprese, innovazione e infrastrutture 10. Ridurre le disuguaglianze 11. Città e comunità sostenibili 12. Consumo e produzione responsabili 13. Lotta contro il cambiamento climatico 14. Vita sott'acqua 15. Vita sulla terra 16. Pace, Giustizia e Istituzioni solide 17. Partnership per gli obiettivi

Gli SDGs mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici e a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

CHE RUOLO HA SAN MARINO? San Marino come stato membro dell'ONU ha aderito all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e nella nostra Repubblica è stato istituito, a tale proposito, il Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile per arrivare a definire l'insieme di strategie ambientali, economiche e sociali della Repubblica di San Marino per lo sviluppo sostenibile. ll Piano degli interventi per il raggiungimento degli SDGs sarà strutturato intorno alle aree tematiche dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership (5P).

CONCORSO FOTOGRAFICO #RESILIENTE-MENTE A partire da queste premesse l’associazione Attiva-Mente si propone di dare il suo contributo per il loro raggiungimento e di sensibilizzare la popolazione sammarinese su questo tema importante e attuale. Il tema del Concorso fotografico #Resiliente-Mente di quest'anno sono proprio gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, tutte le informazioni sono disponibili alla pagina https://www.attiva-mente.info/news/concorso-fotografico-resiliente-mente , troverai bando, regolamento e documentazione per come partecipare e vincere favolosi premi! Aspettiamo le tue foto. AFFRETTATI, HAI TEMPO FINO AL 31 AGOSTO PER INVIARCI I TUOI SCATTI!!

