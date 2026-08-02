"Sdraiati a Guardar le Stell" raddoppia: due serate di musica, relax e magia sotto il cielo di Serravalle

La Giunta di Castello di Serravalle, in collaborazione con ATLAS e Dragon Valley (DVL), è pronta a dare il via alla sesta edizione di "Sdraiati a Guardar le Stelle", l'appuntamento estivo che negli anni è diventato uno degli eventi più attesi della Repubblica di San Marino. L'edizione 2026 si presenta con una grande novità: la manifestazione raddoppia e si svolgerà nell'arco di due serate, sabato 8 e domenica 9 agosto, nella suggestiva cornice del Parco Laiala, in via Sant'Andrea a Serravalle.

Sabato 8 agosto: il debutto della serata dedicata ai giovani La grande novità di quest'anno è una serata interamente pensata per il pubblico più giovane. A partire dalle ore 18.00 il parco si trasformerà in un grande spazio dedicato alla musica, al divertimento e alla socialità, con food truck, open bar, area chill & relax, attività sportive, yoga, aeromodellismo e giochi in legno. Ma il vero protagonista sarà il Main Stage. Per una notte non ci si sdraierà a osservare le stelle: si alzeranno le mani al cielo seguendo il ritmo della musica. DJ Set Stellare firmato Dragon Valley Per l'occasione Dragon Valley propone una line-up pensata come un viaggio musicale in continua evoluzione. Ad aprire la serata, dalle 18.00 alle 20.30, sarà Megastrutture Classic, con un esclusivo set interamente in vinile, tra selezioni ricercate, groove e sonorità senza tempo. Dalle 20.30 alle 23.00 sarà la volta di ALB[I]T, reduce dalle esperienze tra Miami e alcuni dei più interessanti club della Germania. In console porterà una selezione che comprenderà anche brani inediti, guidando il pubblico verso le atmosfere della Melodic Techno. A chiudere la notte, dalle 23.00, sarà Martin Minotti, dj e produttore sammarinese cresciuto sui main stage dei locali più iconici della Riviera. Il suo sound unisce electro house, uptempo e le più recenti evoluzioni della musica elettronica, per un finale ad alta energia. Un percorso musicale costruito da Dragon Valley che accompagnerà il pubblico dalla ricerca del vinile fino alle sonorità elettroniche più contemporanee.

Domenica 9 agosto torna la magia sotto le stelle Domenica 9 agosto l'evento ritroverà la sua anima più autentica con la tradizionale serata dedicata alle famiglie, al relax e all'osservazione del cielo. L'invito è quello di indossare qualcosa di bianco, stendersi sull'erba del parco Laiala, lasciarsi avvolgere dalla magia della notte, scattare una foto nell'angolo selfie dedicato e condividere l'esperienza utilizzando l'hashtag #sdraiatiaguardarlestelle. Ad arricchire il programma sarà anche la mostra delle opere di Lorenzo Ercolani, che offrirà ai visitatori un'ulteriore occasione per vivere una serata all'insegna dell'arte, della cultura e della bellezza. Per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, tutte le luci del parco e delle strade circostanti saranno spente, regalando ai partecipanti una vista straordinaria del cielo stellato.

Un viaggio tra i pianeti Anche quest'anno il parco sarà suddiviso in diverse aree tematiche, i "Planets", ciascuna dedicata a un'esperienza differente. All'ingresso sarà possibile ritirare uno speciale passaporto che accompagnerà i visitatori in un vero e proprio viaggio tra i pianeti dell'evento. Lo Sport Planet ospiterà animazioni e attività sportive realizzate in collaborazione con Serravalle Football Academy, San Marino Academy, KKK Acrobazie Aeree e Women's Lab. Il Kids Planet sarà il regno dei più piccoli con giochi in legno, laboratori creativi, letture animate e attività curate da San Marino Experience, Ludoteca Pologioco e dai volontari della Giunta di Castello. Nel Market Planet sarà possibile passeggiare tra mercatini artigianali, gustare zucchero filato, crêpes e tante altre proposte. Il Food Planet, attivo dalle ore 19.00, offrirà un'ampia area ristoro con food truck, ideale per una cena o un picnic sotto le stelle. Dalle ore 21.00 il Music Planet ospiterà il concerto dei Softcore Parade, che proporranno un repertorio di grandi successi rock e pop degli anni Settanta e Ottanta, con brani ispirati al cielo e allo spazio.

Giochi, racconti e osservazione astronomica Alle ore 19.00 e alle 20.30 il Kids Planet si animerà con letture e fiabe interpretate dai volontari della Giunta di Castello. Il momento più atteso arriverà alle ore 22.00 con l'apertura dell'Astro Planet. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Pesarese, il pubblico potrà osservare stelle, pianeti e costellazioni attraverso telescopi professionali, vivendo un'esperienza affascinante e coinvolgente. Informazioni utili Gli organizzatori consigliano di portare con sé una coperta e un cuscino per vivere al meglio la serata all'aperto. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale della Giunta di Castello di Serravalle.







