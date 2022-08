"Sdraiati a Guardar le Stelle": il ringraziamento della Giunta di Serravalle

La Giunta di Castello dopo che si è conclusa la seconda edizione di "Sdraiati a Guardar le Stelle", ringrazia per la collaborazione lo Scenografo Leonardo Ferrari; per le poesie Rosalinda Renzini; per la splendida musica con l'arpa Lorenzo d'Alessio, per le attività teatrali il gruppo "On the Fly Theatre" con Valerio Bamberga, Simona Caponera e Mauro Granaroli; per la visione delle stelle e dei pianeti l'Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo; per le attività sportive la Serravalle Football Accademy; la collaborazione della Cooperativa Folgore e del Centro Sociale di Serravalle così come tutti i volontari che con passione hanno allestito, gestito i punti ristoro e collaborato in ogni attività organizzativa. Infine un sentito ringraziamento va alle centinaia di grandi e piccini che hanno partecipato godendo la socialità "come una volta", senza tante pretese ma con la semplicità dello stare assieme nella splendida cornice del Parco Laiala di Serravalle.

