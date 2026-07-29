SdS Affari Esteri: Visita del Santo Padre: terminati i pass online per Piazza della Libertà

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa la cittadinanza che sono terminati i pass disponibili attraverso la piattaforma IOL – Istanze Online per assistere all'incontro con Sua Santità in Piazza della Libertà, in occasione della Visita Pastorale nella Repubblica di San Marino prevista per il prossimo 22 agosto.

Tutti coloro che hanno ricevuto l'email di conferma della prenotazione sono regolarmente assegnatari del pass di accesso a Piazza della Libertà. A partire da oggi sarà possibile presentare domanda di assegnazione degli ulteriori pass presso le Giunte di Castello, che raccoglieranno le richieste nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 luglio, a partire dalle ore 20.00. La Segreteria di Stato rivolge inoltre un appello alla collaborazione di tutti i cittadini.

Qualora, dopo aver ottenuto il pass, sopraggiungano motivi che impediscano la partecipazione all'evento, si invita a darne tempestiva comunicazione all'indirizzo visitasantopadre@esteri.sm, entro e non oltre il 17 agosto, così da consentire la riassegnazione dei posti ad altri interessati.

La Visita di Sua Santità costituisce un momento di straordinario rilievo per la Repubblica di San Marino e per l'intera comunità sammarinese, chiamata ad accoglierlo con profondo rispetto, partecipazione e spirito di condivisione.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri







