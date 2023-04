SdS Esteri: aperte le iscrizioni al programma delle Nazioni Unite Young Professionals Programme (YPP) 2023

Anche quest’anno, le Nazioni Unite presentano il programma Young Professionals Programme (YPP) 2023 promosso e dedicato ai giovani cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite. Nello specifico, si tratta di un'iniziativa di reclutamento per professionisti talentuosi e altamente qualificati che intendono muovere i primi passi all’interno della carriera internazionale, in qualità di funzionario presso il Segretariato delle Nazioni Unite. YPP 2023 consiste in un esame di ammissione gratuito concernente aree tematiche stabilite di anno in anno e in base alle esigenze dell'ONU; per l’anno 2023 i due settori d'esame selezionati sono: Economic Affairs e Information systems and technologies. I giovani cittadini interessati potranno presentare la propria domanda attraverso la piattaforma Inspira, indicativamente dal mese di aprile e fino al mese di giugno. Di seguito i requisiti per la partecipazione: - cittadinanza sammarinese; - laurea di primo livello in materia pertinente; - età non superiore ai 32 anni; - buona conoscenza della lingua inglese o francese. L’esame avverrà in modalità telematica, sia per le parti scritte che per la parte orale. Coloro che avranno superato la selezione saranno successivamente inseriti in una graduatoria con durata triennale, dalla quale verranno contattati nel caso di posti vacanti. Per quanto concerne l’esperienza presso le Nazioni Unite, verrà offerto ai candidati idonei un contratto della durata biennale presso il Segretariato (posizione P1 o P2 presso qualsiasi sede ONU). Al termine dei due anni, e in caso di positiva valutazione finale, il contratto sarà convertito a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni circa i contenuti di Young Professionals Programme 2023 è possibile fare riferimento ai seguenti siti internet e pagine social: - https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US - https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US - Pagine Facebook e Twitter di United Nations Careers.

Cs SdS Esteri

